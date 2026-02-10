俳優の神木隆之介（32）が10日に所属事務所公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。吉報を受け、芸能界や関係者からの祝福が相次いだ。

サイトでは本人の声明も発表。「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」とした。

神木は1993年生まれ、2歳から子役として活躍。2005年に映画「妖怪大戦争」で主演を務め、第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。映画では「桐島、部活やめるってよ」「バクマン。」「ゴジラ-1.0」、ドラマでは23年NHK連続テレビ小説「らんまん」や24年TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」などで主演を務めた。「千と千尋の神隠し」「君の名は。」では声優としても活躍した。25年には芸能生活30周年を迎えていた。

「君の名は。」を手がけたアニメーション監督の新海誠氏はXで「神木くん、ご結婚おめでとうー！！どうかどうか、末永くお幸せに。ほんとうにおめでたいですー！！」と祝福。

神木と親交が深いことで知られる俳優の松島庄汰もXに「泣けます。おめでとう」とつづった。