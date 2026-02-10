本田響矢、遊び心あるスタイリングに挑戦 本場コレクション鑑賞にも意欲「実際にパリに」【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の本田響矢が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】本田響矢「遊び心がある」ディオール纏い代官山降臨
本田は、ツイードジャケットにコットンシャツ、ボトムスにはデニムパンツを合わせたスタイリングで登場。コーディネートのお気に入りポイントを問われると「ツイードジャケットはすごくトラッドな印象があるのですが、その中に綺麗なシャツを着て、シルクのスカーフをまとって、全体的に遊びらしさのあるコーディネートになっているのは、ジョナサンらしさを感じて、すごく素敵だなと思いました」と明かした。
また、「ディオール バンブーパビリオン」は夢のような壮麗な空間であることから、本田が思い描く“これからの夢”を問われると「コレクションでもあった装いでこのパビリオンに参加させてさせてもらったのですが、実際にパリに行ってこのコレクションを見たいなと思いました」と夢を語った。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆本田響矢、遊び心あるスタイリングに挑戦
◆「ディオール バンブーパビリオン」
