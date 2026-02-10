元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。名捕手に聞く、打者・大谷翔平と対戦するなら投手は誰を選んでどう配球する？

矢野氏が選んだのは阪神・藤川球児監督だった。

「僕が今まで受けた中で一番いいストレートを投げる。純粋にこの対戦が見たいので選びました」と説明した。

仮想・大谷。“火の玉ストレート”と称された藤川氏の第1球に捕手・矢野氏が選んだのはインハイへの直球だった。

「大谷くんが一番ミスするのはインハイだと思うんです。そこから遠くに行けば行くほどホームランになる。球児の真っ直ぐを1球目で捉えるバッターはいなかった。見逃すか、空振りでストライク取れるんじゃないか」と意図を説明した。

そして矢野氏が選んだ2球目はインハイの直球。3球目のインハイの直球。「ここで追い込めたら最高ですね」と説明した。

4球目のインハイの直球。

5球目…まさかのインハイ直球を選択した。矢野氏は「4球続いたらバッターが迷う。フォークに意識ある中でもう1回行く。キャッチャーは演出家ですから。真っ直ぐ勝負が見たいでしょう？」と笑った。

この“勝負”に古田氏らは「ロマンあるねえ」と唸った。