¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ÙÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼¡À¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¡40Ç¯°Ê¾åÃ´Åö¤Î»³¸ýÍµ»Ò¤µ¤ó¤«¤é4ÂåÌÜ¤Ø
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢3ÂåÌÜ¤Î»³¸ýÍµ»Ò¤µ¤ó¤«¤é4ÂåÌÜ¤Î¤¢¤ä¤µ¤ó¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈ¯¿®¤¹¤ëSanrioTimes¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SanrioTimes¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø·î´©¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡Ù3·î¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Ù¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò3ÂåÌÜ¤«¤é4ÂåÌÜ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¸åÇ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¢¤ä¤µ¤ó¡£Ã´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Î¤Ï2026Ç¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ú¤·Ñ¤®¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¸åÇ¤¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö»³¸ýÍµ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ÈÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ½õ¸À¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£3ÂåÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦»³¸ýÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î·ÐÎò
SanrioTimes¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¼èÄùÌò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À©ºîÉôÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤òÌ³¤á¡¢1980Ç¯¤«¤é¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¥¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£