モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。米国のグランドキャニオンでの写真を公開した。

10月の誕生日旅行で米ラスベガスを訪れたことを報告していたみちょぱ。この日は世界遺産グランドキャニオンでのオフショットを公開し、「ぜんぜん妊娠気づいてない時だったけど、タイミング的にもグランドキャニオンに行けたのは、めちゃくちゃパワーもらえた気がして行けて良かったな〜」と妊娠に気づく前だったことを明かしつつ、「写真で見るよりか当たり前に良すぎた！！感動した！」と振り返った。

「ラスベガスから弾丸だったから、周辺の他スポット行けなかったのが心残りだけど、今度はゆっくりセドナの方も行ってみたい」とパワースポットとして知られるセドナの名前を挙げた。

フォロワーからは「パワーもらえますね」「すごくいい写真」「いい顔してる」「もう実は一緒に行ってたんですね」などの声が寄せられた。

みちょぱはモデルでタレントの大倉士門と7年の交際を経て、22年に結婚。今月5日に第1子妊娠を発表した。