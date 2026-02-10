【巨人＝宮崎】第３クール初日、臨時コーチとしてＯＢの松井秀喜さんが２年ぶりに宮崎キャンプに合流した。

午後の打撃練習で、ケージの後ろから見守るレジェンドに声をかけたのが２年目の石塚だ。先輩の丸、泉口らが助言を受けるのを見て、自分も貴重な学びの機会を逃すまいと足が動いた。

「僕の打撃はどうでしたか」。意を決して質問し、自身の感覚や考え方も伝えると、松井さんは「悪くないけど、一つだけ」と言って、感じたことを教えてくれた。主にバットを構えるトップの位置について、右打者を実演しながら身ぶり手ぶりで約５分間の「松井塾」。ケージに戻って実践すると、「すぐには難しい」と言いつつ、柵越えを連発した。

昨季ドラフト１位で入団した右打者について、松井さんは「いい体をしているし、パワーもある。これからの巨人を背負って立つ選手になれるんじゃないか」と期待を寄せる。加えて、短い会話の中で印象に残ったのが貪欲な姿勢だという。「少しでも何か聞けることがあるなら聞きたいという姿勢は感じた。自分が１９歳だったらできないなと思う」と感心した。

初の一軍キャンプで石塚は、休日返上で打撃練習を行うなど精力的。周囲に「休みたくない」「（休日練習で）貯金を作ります」と語り、一気に台頭するんだという決意をにじませている。

「松井さんは３日間しかいない。調子が悪い時に修正する方法やメンタルのことも踏み込んで聞きたい」と、前のめりな石塚。滞在する１２日まで、千載一遇の時間を無駄にするつもりはない。（佐野司）