俳優の神木隆之介（32）が、結婚したことを発表しました。

【映像】所属事務所の発表

神木の所属事務所は10日、公式サイトで、「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただきますと幸いです」とコメントしています。

神木は、1995年、2歳の時にCM出演で芸能界デビュー。1999年に、ドラマ「グッドニュース」で初のレギュラー出演をして以降、子役から、大人の俳優へと活躍の場を広げていきました。

近年では、主演映画「ゴジラ−1.0」やNHK連続テレビ小説「らんまん」などでの演技が高く評価され、ブルーリボン賞主演男優賞、日本アカデミー賞優秀主演男優賞、ギャラクシー賞、テレビ部門個人賞などを受賞していました。

神木の結婚報告に、映画監督の新海誠さん（53）が「どうかどうか、末永くお幸せに。ほんとうにおめでたいですー!!」とコメント。ファンからも、「くぅ、、、これはさすがにロス」「ステキな家庭を築いてくださいませー」「同い年で子どもの頃から見てたから、なんか勝手にうれしい」などのコメントが寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）