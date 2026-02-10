「名前がかっこいい」と思う和歌山県の市ランキング！ 2位「海南市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が息づいています。なかでも、響きや字面の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、耳にするだけで印象に残る存在です。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、和歌山県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、和歌山県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：海南市／55票和歌山県北西部に位置する海南市は、紀伊水道に面した地域です。「海」と「南」という漢字の組み合わせが、温暖な気候や海の広大さを連想させ、開放的でダイナミックな印象を与えることから「かっこいい」という支持を集めました。地理的な特徴をシンプルに表現した名前の響きが評価されたと考えられます。
回答者からは「響きが爽やかで、海や観光地のイメージもかっこいいため」（20代女性／東京都）、「海という漢字と、明るい感じのする南という漢字の組み合わせがかっこいいと思うから」（30代女性／埼玉県）、「海をイメージする、海のそばでよい町が浮かぶ」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：紀の川市／65票和歌山県北部に位置する紀の川市は、県内最大の川である紀の川の恵みを受けて発展してきました。漢字とひらがなの組み合わせが親しみやすさを持つ一方で、「紀の川」という雄大な自然を象徴する名前が、力強さや歴史的な重みを連想させ「かっこいい」というイメージに繋がりました。万葉集にも歌われた川の名前が、文化的な背景も加わり支持を集めました。
回答者からは「紀の川の流れが想起され、和歌山平野から高野山を臨む爽快な景色が浮かぶ」（60代男性／大阪府）、「漢字とひらがなが混じっている地名は少ないので目立っていてかっこいい」（30代女性／沖縄県）、「伝統的な日本的な雰囲気がかっこいいと思います」（40代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)