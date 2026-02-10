「透明感半端ない美しさ」本田翼、美デコルテ際立つスウェット姿を公開「可愛いの一言しか出ません」
俳優の本田翼さんは2月8日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つスウェット姿を披露しました。
【写真】本田翼の美デコルテ際立つ姿
ファンからは、「かわいすぎます！！」「セットアップめちゃかわいいし全部かわいい」「ゆるさがあって可愛い」「透明感半端ない美しさ」「可愛いの一言しか出ません」と、絶賛する声が集まりました。
(文:中村 凪)
「ゆるさがあって可愛い」本田さんは、「スウェットがすきです」とつづり、5枚のソロショットを投稿。アパレルブランド「SKIMS（スキムズ）」のスウェットセットアップを着用したコーディネートです。1枚目は、上半身のカットでピースサインをしたかわいい姿。大きく開いたVネックから美しいデコルテがのぞき、カジュアルな中にも大人の色気を感じます。
AMI PARISのコーディネート披露自身のInstagramでコーディネートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している本田さん。2日の投稿では「夜急に寒くなる瞬間がくる今日この頃です」とつづり、AMI PARISのコーディネートを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
