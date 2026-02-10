疲れやすい、だるい、花粉症っぽい...冬のジェットコースター不調にご用心　「乾」「乱」「遮」でセルフケアを　第一三共ヘルスケア調査

疲れやすくて倦怠感が続く、花粉症のような症状が治らない、外出がおっくうで外出したくない......、そんな症状がある人はもしかしたら「冬のジェットコースター不調」かもしれない。この症状、最近の冬の気候と関係しているようだ。

第一三共ヘルスケアが、全国15〜69歳の男女1100人を対象に、「冬の体調不良と対策に関する実態調査」を実施したところ、8割以上が「季節変化が極端になっている」といい、およそ4人に3人が「冬の体調管理が難しくなった」と実感していることがわかった。

「四季」ならぬ「二季」という急激な季節変化に体が悲鳴

急変する気候の影響を受けて生じる冬の不調のことを、第一三共ヘルスケアでは「冬のジェットコースター不調」と呼んでいる。それにあたるかどうかは、以下のチェックシート（下の図表参照）の10項目のうち1つでも当てはまれば、予備軍とされる。

ここ数年、ジェットコースター不調になりやすい環境が続いているようで、実態調査でも明らかになっている。たとえば、87.6％の人が、「以前に比べて、季節の変化が極端になっている」と感じているという結果が出た。また、「日本の季節は『四季』ではなく、夏と冬の『二季』だ」と答えた人が、65.9％もいるという。そんな気候を受けて、73.8％もの人が「昨今の気候の変化にあわせた冬の体調管理は、これまで以上に難しくなっていると感じている」と答えている。

前述のチェックリストを監修した日本臨床内科医会専門医の正木初美医師は、診察の中で次のように感じているとコメントを寄せている。

倦怠感やしんどいといった相談を受けます。またこの冬は例年より早く、乾燥や冷えを訴える患者さんが多いようです

実態調査によると、一般的に冬に感じる症状は、多い順に、「肌の乾燥」「手足の冷え」「のどの乾燥」などが続くが、「ここ数年、とくに感じる冬の症状」として目立つのが「寒暖差アレルギー」だ。一般的な冬の症状を聞いたときは7位だったが、「ここ数年」と限定すると、5位にランクアップ。「対策できていない冬の症状」としても4位にランキングされている。

正木医師は次のように注意を促す。

去年（25年）の秋ぐらいからアレルギー症状が続いているという方が増えています。鼻水が出る、体がかゆい、目のまわりがかゆい、のどがかさかさする、せき喘息、頭痛・肩こりなど、花粉症のような症状が続いたり、症状がだんだんひどくなる場合は、寒暖差アレルギーかもしれません

冬でも水分補給を！ 「乾」「乱」「遮」でセルフケア

では、「冬のジェットコースター不調」への対策はどうしたらいいのだろう。

実態調査によると、体調が悪いなと思ったときの対処方法について、あらかじめ用意した17の項目から複数回答可の条件で答えてもらったところ、もっとも多いのは「手洗い・うがいをする」（45.5％）。2位以降は「温かい飲み物や食べ物をとる」（45.2％）、3位「湯船につかる」（36.7％）となっている。

最近はさまざまな場面でAIを活用する傾向が強いが、体調管理をAIに相談するかを質問すると、頻度の差はあれ全体の26.5％がAIを使っていることがわかった。年代別にみると、「Ｚ世代（15〜29歳）」がいちばん多く、頻度の差はあれ、41％がAIに相談していることがわかった。一方、正木医師は次のような対策を提示する。

診察をすると、脱水や水分不足の方が多いです。脱水症状と診断されたり、自律神経を乱して倦怠感を感じたりする人もいます。私がアドバイスするのは、『乾』『乱』『遮』の3つの対策です

まず「乾」とは「乾燥を防ごう」だ。そのために必要なのは水分補給。冬は汗をかかないからと水分をとらないでいると、「隠れ脱水」になりやすいという。水分が足りないと、粘膜が乾き体内にウイルスが侵入しやすくなる。就寝前、起床時にコップ1杯の水分補給を心掛けたい。

次の「乱」とは「自律神経の乱れに注意」だ。急激な気温低下はとくに自律神経のバランスを乱し、倦怠感を引き起こす。また、免疫力に悪影響を及ぼして風邪をひきやすくなったりする。衣類を重ね着したり、適度な運動をしたりして、体を温める工夫をしたい。

3つ目の「遮」とは「冷気を遮断せよ」。冷気が体にあたると、鼻やのど、皮膚の表面が急に冷えて、刺激に敏感になりやすくなる。外出するときは、脱ぎ着して体温調節しやすい服装を心掛け、マフラーやスカーフ、ネックウォーマーを巻いて冷気の侵入を防ぐとよい。

冷え対策としては古くから「頭寒足熱」という方法が伝えられてきた。文字通り「頭冷やして、足を温めよ」という方法だが、実態調査では、51.3％が認知はしていて、実践率は32.1％だった。現代人は頭に熱がこもり脚が冷える「頭熱足寒」状態の人が多いので、見直されてもいいだろう。

正木医師は次のようにアドバイスする。

自分でできる体調管理の方法を紹介してきましたが、自分と向き合うセルフケアをとおして、自身の体調変化に気をつけるようになるといいですね。ただ、ここ数年、訴えが増えている寒暖差アレルギーについては、熱は出ずに、日によって症状があったりなかったりしてつい我慢してしまう方もいらっしゃいます。症状が10日くらい続くようなら、我慢しないで医療機関を受診してください