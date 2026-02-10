広島の新FW「もうエースでしょ」。J開幕で１G→アジアの舞台で２G。破格の決定力に「本当にすごい選手」「史上最高の補強」の声【ACLE】
今季に湘南ベルマーレからサンフレッチェ広島に加入したFW鈴木章斗が、大活躍した。
広島は２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、マレーシアのジョホールとホームで対戦した。
開始３分に先制点を献上する厳しいスタートとなったなか、18分にPKで同点弾を挙げた鈴木は、47分にもFW前田直輝のFKにヘッドで合わせて逆転ゴールを奪ってみせる。試合はそのままタイムアップ。広島が２−１で競り勝った。
４日前のJ１百年構想リーグ開幕・長崎戦（３−１）でも１ゴールを挙げている鈴木は、公式戦連発で計３得点。SNS上では「本当にすごい選手だ」「すぐに日本代表に呼ばれそう」「鈴木章斗、最高の選手だよ」「史上最高の補強、鈴木章斗」「もうエースでしょ」「上手すぎる」「広島のエースだ」「ポストプレー上手いな」「初めてのACLで凄まじい活躍だね」「格が違う」といった声が上がった。
なお、この試合の勝利で広島はACLEで決勝トーナメント進出を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「広島のエースだ」紫のストライカーが圧巻２発！ サンフレを決勝T進出に導く！
