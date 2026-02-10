広島の新FW「もうエースでしょ」。J開幕で１G→アジアの舞台で２G。破格の決定力に「本当にすごい選手」「史上最高の補強」の声【ACLE】

広島の新FW「もうエースでしょ」。J開幕で１G→アジアの舞台で２G。破格の決定力に「本当にすごい選手」「史上最高の補強」の声【ACLE】