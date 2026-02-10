【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第４日の９日、スノーボード女子ビッグエアで前回北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも）（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が金メダルを獲得した。

スノーボード女子では日本勢初の頂点となる。スピードスケート女子１０００メートルは前回覇者の高木美帆（３１）（同）が銅に輝き、３大会連続の表彰台に上がった。高木は夏冬の五輪を通じて自身の日本女子最多を更新する通算８個目のメダルを手にした。スキージャンプ男子個人ノーマルヒル（ＮＨ）では二階堂蓮（２４）（日本ビール）が銅メダルだった。

４年前を回想しつつジャンプ台を見下ろした村瀬が、覚悟を決めた。「あの悔しい思いは絶対にしたくない。攻め続ける」。表彰台を確定させて迎えた３回目。最後に繰り出したのは、自身最高難度の技だった。

横４回転に加え、体を斜めにして縦方向に３回転する「フロントサイドトリプルコーク１４４０」。勢いよく夜空に放物線を描くと、鮮やかに着地を決めた。「夢を見てるんじゃないかというくらい、ものすごくうれしい」。銅を獲得した２０２２年北京五輪の後、五輪で勝つために磨いてきた大技で大逆転した。

縦方向に回る高難度の「コーク」を操れる選手は限られる。この武器を磨いたのは、富山の練習拠点だ。ジャンプ台からの着地地点にエアマットが設けられ、夏場もけがの心配なく空中感覚を養える。

スノーボードは、７日の男子ビッグエアで木村葵来（きら）（２１）（ムラサキスポーツ）が金メダルと日本勢の活躍が目立つ。理由の一つが、通年の練習施設が国内各地にあること。スノーボードで五輪４大会に出場した藤森由香さんによると、日本の練習環境は世界屈指で、海外選手も訪れる。

１６日からのスロープスタイルにも出場する村瀬は、「２冠が大きな夢」。日本勢の躍進は始まったばかりだ。（小沢理貴）