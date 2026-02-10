芸能事務所「太田プロダクション」に所属する芸人によるお笑いライブ「月笑」が9日、都内で開催された。

最上位の「G1」は、昨年優勝したお笑いトリオ「青色1号」、お笑いコンビ「さすらいラビー」など9組が、「G2」は勢いがあるお笑いコンビ「ライオンロック」など8組が出演した。

観客投票の結果、「海外の大食い選手権」の様子をネタにしたお笑いコンビ「センチネル」が2月のラウンドを制した。

月笑はG1からG6までのランクに分かれて対決。G6からスタートした芸人は、上位3組に入ると、上のグループで下位になった3組と翌月に入れ替わることができ、毎月熾烈（しれつ）な戦いが繰り広げられている。

G1の2位は、追っていた犯人の潜伏先に突入する刑事コントで笑わせた「群青団地」。3位は1月に都内で開いた自身の新ネタライブで初披露した「1年振り返り」で勝負した「さすらいラビー」。最も聴いた音楽や、使ったアプリなどの利用状況からライフスタイルが見えてくるネタに、大きな拍手が送られていた。

次回の「月笑」は3月9日に、東京・シアターマーキュリー新宿で開催。午後7時開演で、MCはセンチネルが務める。（西村 綾乃）