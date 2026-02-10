フリーの森千晴アナウンサーが自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。

１０日までにインスタグラムで「２０２６ＡＷからレディースラインが出るとのこと！マニッシュとガーリーを合わせるとかわいい、、、シューズもドンピシャで ２枚目はクリエイティブディレクターの中新井さんと！＠ｂ．ｒ．ｏｎｌｉｎｅ のお仕事で、この１週間で３回もお会いすることに…！いつもありがとうございます！！」とつづると、ベージュニットに黒のジャケット、ショート丈のチェック柄スカートを合わせたコーディネートを披露した。

この投稿には「ちーたん可愛い 脚長っ！！」「普段の女子アナコーデとは違った魅力が際立ってますね 可愛さと綺麗さが両立してて、色んな角度から素敵さを発信できるもりちの凄さには感服です」「珍しいミニスカート姿が可愛いですね」「チェクスカート黒タイツ白ニットなんて最高の組み合わせ」「おっしゃれ〜 どちらのモデルさんですか」「こんな格好するんですね。しかも足キレイ」「スタイルも良くて美脚」とのコメントが寄せられている。