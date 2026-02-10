昨年１０月に阪神から戦力外通告を受けた森木大智投手が米大リーグのパドレスとマイナー契約を結び、傘下のルーキーリーグＡＣＬパドレスに所属することが決まった。９日（日本時間１０日）までに、米大リーグ公式サイトが公示した。

同サイトによれば、森木は１月２３日（同２４日）にパドレスとマイナー契約。８日（同９日）にルーキーリーグのＡＣＬパドレス所属が決まった。２１年のドラ１右腕はこの日、自身のインスタグラムを投稿。冒頭は英語、続けて日本語で「ここからが本番です。阪神時代では、なかなか考えているようにできない事しかなかったですが、積み重ねた事を信じて、学びながら闘ってきます。やるだけ」と、決意をつづった。

森木は、高知中時代に中学軟式史上最速とされる１５０キロを計測し、スーパー中学生と騒がれた逸材。プロ入り後は１年目の２２年に２試合登板したのみに終わり、通算０勝２敗の防御率６・２３だった。昨年１０月に戦力外通告を受け、同１１月にはマツダで開催されたトライアウトに参加。その後は米国の施設でトレーニングを行い、新天地を模索していた。