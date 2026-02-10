岩瀬洋志、ビックリボン際立つ大胆なネックバンドコーデ披露「特別な日につけるのがおすすめ」【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の岩瀬洋志が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】話題の国宝級イケメン、大胆なネックバンドコーデ披露
岩瀬は、ピンクのカシミヤケーブルニットにテーラードパンツ、大きなリボンが装飾されたシルクネックバンド姿で登場。コーディネートのポイントを問われると「このピンク色のニットかなと思います。シンプルなんですけどディオールの刺しゅうがあるのがチャームポイントです。あとこのネックバンド。これが印象的ですね。それぞれの首の太さにあったサイズに変えられますし、あまりしたことないファッションをしたい日とか、特別な日につけるのがおすすめかなと思います」と勧めた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】話題の国宝級イケメン、大胆なネックバンドコーデ披露
◆岩瀬洋志、大胆なネックバンドコーデ披露
岩瀬は、ピンクのカシミヤケーブルニットにテーラードパンツ、大きなリボンが装飾されたシルクネックバンド姿で登場。コーディネートのポイントを問われると「このピンク色のニットかなと思います。シンプルなんですけどディオールの刺しゅうがあるのがチャームポイントです。あとこのネックバンド。これが印象的ですね。それぞれの首の太さにあったサイズに変えられますし、あまりしたことないファッションをしたい日とか、特別な日につけるのがおすすめかなと思います」と勧めた。
◆「ディオール バンブーパビリオン」
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】