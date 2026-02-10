【株価はどう動く?】円高で日経平均は適度な調整、選挙後は円安、株高の展開に
選挙にかけて 「円高モメンタム」
当面の相場見通しのキーワードは「円高」と「政界刷新」です。
円安、物価高は与党にとってはアゲインストになりますから、選挙に入ったら、財務省による為替介入などがあるのではないかと見ていました。ですから市場では1月末にかけて「円高思惑」、「円高モメンタム」が出ていました。
例えば先日、テレビで食肉業者の事例が紹介されていました。彼らにとって円安は仕入れ価格が上がるため困るわけですが、1月末にかけて急速に円高が進みました。社長は全社員に対して「待ちに待った円高。商売拡大の絶好のチャンス」とハッパをかけていたのです。
以上は非常にわかりやすい社会風景ですが、今は長年続いた円安の反動が出ています。そのきっかけが選挙でした。そして円高は株安につながります。そして、この円高は選挙までで、終われば円安、株高に反転すると見ています。
為替の動向を波動から見ると、短期波動の出発点は2025年4月22日の139円89銭で、ここから円安が進んできました。26年1月14日に159円45銭とい円安を付けたところがピークとなっています。
直近の円高から、今年の円安ピークまでは19円56銭の円安となっています。この3分の1押しが153円で、これが1月末時点の水準です。
ですから、最も軽い場合には選挙までに152～153円程度の円高で終わりになります。これがAシナリオです。
Bシナリオは、政府が為替介入を行うなどして、もう少し円高が進むというケースです。この場合は半値押し、149～150円程度の円高となります。この場合、株ももう少し下落するでしょう。
株式市場の売り材料は為替しかない
今の日本の株式市場には、売り材料は為替しかありません。選挙前、株価はもたもたしたわけですが、これまで一本調子で上がってきていましたから、結果的にほどよい調整になる可能性があります。
また、可能性は低いと思いますが、念の為Cシナリオも想定しておきたいと思います。相場は一定方向に動くと行き過ぎることがありますが、139～140円の壁に向かう円高となる可能性です。
ただ、この水準の円高になったとしても、日経平均はせいぜい5万円割れ程度でしょう。これは25年11月4日に5万2636円という新高値を付けた後、押し目が入って、25年11月19日と12月18日に4万8000円台でダブルボトムが入っていますから、これを当面下回ることはないと見ています。
また、Aシナリオ、Bシナリオならば、日経平均は5万2000円前後までしか下がりません。株価が新高値を付けて下がる時には、「前の山」、つまり25年11月4日の高値水準辺りで止まるというのが波動です。
直近の株価の動きを左右するのは、1に為替、2に選挙結果予想です。
本稿執筆時点（1月末現在）は結果が出ていませんが、これがどうなったか。自民党が過半数を制して、勝っていれば、多少円高だったとしても株価は上がります。
投資テーマは引き続き1に防衛、2に資源、3に金融、資産運用立国関連です。4を挙げるとしたらAI･半導体関連ですが、私は基本、バリュー株投資ですので、バリュー株の中から4を挙げるならばインフレの恩恵を受ける内需、消費関連です。
利上げは日本経済が正常化する表れ
今後の日銀の金融政策が、株価の動きにどう影響してくるかも見ておきたいと思います。
政策金利は0･75％まで引き上げてきましたが、1％への追加利上げもそう遠くないと見られています。
この利上げについて、長年にわたる日本株ウォッチャーとして知られるピーター・タスカ氏はSNSで、「日銀が利上げをしているのは日本経済、日本の金融が正常化に向かっている証拠。利上げは日本経済にとっていいことだ」という趣旨の発言をしています。