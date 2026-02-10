本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/10（火）
EUR/USD
1.1750（13.0億ユーロ）
1.1800（10.0億ユーロ）
1.1805（8.78億ユーロ）
1.1850（17.0億ユーロ）
1.1875（7.47億ユーロ）
1.1900（7.37億ユーロ）
1.1910（12.0億ユーロ）
1.1945（8.38億ユーロ）
1.2000（22.0億ユーロ）
USD/JPY
157.00（11.0億ドル）
159.90（11.0億ドル）
GBP/USD
1.3700（3.61億ポンド）
ユーロドルは1.1900と1.1910に大規模設定あり、ドル円は157.00と159.90に大規模設定も現行水準155円台前半からは離れた水準、ポンドドルは1.3700に設定あり
