６日、新春マーケットで行われた漢服（漢民族の伝統衣装）パレード。（北京＝新華社記者／許芸潁）

【新華社北京2月10日】中国北京市東城区の隆福寺商業エリアでこのほど、新春マーケットがにぎやかに始まった。赤いちょうちんが高く掲げられ、年越しムード漂う会場には、市民や観光客が次々と訪れ、伝統と現代が混じり合う春節の雰囲気を楽しんでいる。

今年のマーケットには老舗からトレンド系まで幅広いブランドが集結した。老舗漬物の「六必居」や七宝焼製作の老舗「北京市琺瑯廠」、世界的人気を誇る中国のアートトイブランド「ポップマート（POP MART）」などが、午（うま）年にちなんだ限定グッズやギフトセット、無形文化遺産の手工芸品を展示、販売した。ステージパフォーマンスや漢民族の伝統衣装「漢服」のパレード、新春フォトスポット、北京グルメの屋台などもあり、春節期間中に「訪れるべき場所」の一つとなっている。

隆福寺商業エリアの常設店舗も、新春ムードをさらに盛り上げている。伝統菓子の老舗、北京稲香村の新業態店「稲香村零号宝探し館」や中国伝統医薬の老舗「同仁堂」のヘルスケアブランド「知嘛健康」などの人気店は、新春マーケットの露店と相乗効果を生み、周辺の飲食、グッズ、エンターテインメント関連の消費を活性化させている。記者が6日、現地を訪れると、通りは人であふれ食べ物のおいしそうな香りが漂い、人々には笑顔があふれていた。

６日、隆福寺商業エリアにある「同仁堂知嘛健康」に並ぶ商品。（北京＝新華社記者／許芸潁）

山東省から来た劉さんは「北京で働く娘に会いに来た。隆福寺で新春イベントがあると聞いて、せっかくなので立ち寄った。内容がとても充実していて、年越しの雰囲気を感じられる」とほほ笑んだ。近くで働く張さんは昼休みを利用して訪れた。「今年は例年よりもずっとにぎやか。小紅書（中国のSNSアプリ、RED）でも紹介されていて、無形文化遺産の商品もトレンド系のグッズも魅力的だ」と語った。無形文化遺産の切り絵を販売する周さんは、小紅書から出店を申し込んだといい「人出が多く、売り上げも予想以上だ」と手応えを感じている。

６日、隆福寺商業エリアにある稲香村零号宝探し館。（北京＝新華社記者／許芸潁）

稲香村零号宝探し館は人の出入りが絶えない。菓子を選んでいた李さんは、最近の隆福寺がどんどん若くおしゃれになっていると感じている。「懐かしい北京の伝統菓子も買え、ちょっとした新しい雑貨も見つかって、ますます楽しめる場所になった」と話した。（記者/許芸潁、陳思貝雅）

６日、新春マーケットに出展した北京グルメの屋台。（北京＝新華社記者／許芸潁）

６日、隆福寺商業エリアにある稲香村零号宝探し館の店員。（北京＝新華社記者／許芸潁）

