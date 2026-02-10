5人組グループ・LE SSERAFIMのシングル『SPAGHETTI』が、10日発表の『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得しました。

このシングルは、2025年11月10日付で初週売り上げ8.9万枚、初登場2位を記録していました。そして今回、登場15週目にして初めて週間シングル1位を獲得。累積売り上げは11.6万枚となりました。

LE SSERAFIMがシングル1位を獲得するのは、2023年2月6日付の『FEARLESS』以来、自身通算2作目。海外女性アーティストによる1位獲得も、この『FEARLESS』以来で約3年ぶりとなりました。

今回のシングルのタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、BTSのメンバー・J-HOPEさん（31）がフィーチャリングで参加した楽曲です。

LE SSERAFIMは、1月31日と2月1日に、韓国・ソウルの蚕室室内体育館で公演を行い、韓国・日本・アジア・北米などで行った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を締めくくりました。

オリコン調べ（2026/2/16付）