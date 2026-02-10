◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ・イースト第7節 サンフレッチェ広島 2―1 ジョホール・ダルル・タクジム（2026年2月10日 広島サッカースタジアム）

ACLエリート第7節に挑んだサンフレッチェ広島はホームでマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムに2―1で勝利。ノックアウトステージ進出を決めた。17日に東地区最終節を敵地でFCソウルと戦う。

前半3分、広島はDF山崎大地のGK大迫敬介へのバックパスが弱く、相手FWに奪われて先制点を許す。しかし、15分にMF前田直輝のヘディングシュートをジョホールDTのDFホナタン・シルバが右手で弾き出してレッドカード。このPKをFW鈴木章斗が決めて同点に追いついた。後半2分には前田が右サイドからのFKを鈴木の頭に合わせて勝ち越した。

ACLE初出場で2ゴールの鈴木は「必ずここで結果を出そうという思いで試合に入っていました。たくさんいいボールが来るし、2点目は触るだけだった。それが自分の仕事でもあるので、そういったところはしっかりできていた」とプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）の活躍に胸を張った。

今季から指揮を執るバルトシュ・ガウル監督は逆転勝ちに満面の笑み。「難しい試合だったが、勝ち点3を取ったことが何より良かった。ミスからの失点はよく起こることで、大事なのはその後のリアクション。1点取り返して、さらに追加点で勝ち越した。素晴らしいリアクションを見せてくれた選手の働きを大いに褒めたい」と選手の精神的なタフさを絶賛していた。