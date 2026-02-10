広島vsジョホール 試合記録
【ACLEリーグステージ第7節】(Eピース)
広島 2-1(前半1-1)ジョホール
<得点者>
[広]鈴木章斗2(18分、47分)
[ジ]マルコス・ギリェルメ(3分)
<退場>
[ジ]ホナタン・シルバ(16分)
<警告>
[広]中村草太(37分)、松本泰志(44分)、中野就斗(90分+5)
[ジ]オスカル・アリバス(23分)、ベルクソン(24分)、シスコ・ムニョス(24分)、ジョアン・フィゲイレド(39分)、ネネ(67分)
主審:マー・ニン
└新加入FW鈴木章斗2発の広島、ACLE16強入り確定!! 元FC東京&長崎FWに先制弾許すも逆転勝利
