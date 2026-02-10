【ACLEリーグステージ第7節】(Eピース)

広島 2-1(前半1-1)ジョホール

<得点者>

[広]鈴木章斗2(18分、47分)

[ジ]マルコス・ギリェルメ(3分)

<退場>

[ジ]ホナタン・シルバ(16分)

<警告>

[広]中村草太(37分)、松本泰志(44分)、中野就斗(90分+5)

[ジ]オスカル・アリバス(23分)、ベルクソン(24分)、シスコ・ムニョス(24分)、ジョアン・フィゲイレド(39分)、ネネ(67分)

主審:マー・ニン

新加入FW鈴木章斗2発の広島、ACLE16強入り確定!! 元FC東京&長崎FWに先制弾許すも逆転勝利