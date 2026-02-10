2月10日の「踊る！さんま御殿!!」にて「夫婦のトラブル解消SP」を放送。7組の有名人夫婦が登場し、さまざまな夫婦間のトラブルを打ち明けた。

トークテーマ「私が時々心配になる夫または妻の言動」では、能條愛未は、婚約中の中村橋之助について、「何をするにしても、お金の使い方がとにかく豪快。気前が良くて見ていて清々しい」と告白。そのあまりのノロケっぷりに、さんまは思わず「まだ結婚してないからや」とツッコむ。しかし、能條が心配しているのはその豪快さではなく、「その分、普段の倹約っぷりがすごい」と、かなりのケチな性格であることを明かした。さらに、能條が「コンビニ禁止なんです」というと、スタジオ中から「えー」という同情の声が。さんまも「何が!?」「コンビニってそう高いのないよ？」と困惑。しかし、中村は「声を大にして言いたい」「コンビニは新商品が多い」と反論を展開。トレンドを追うのが好きな能條を“お得アンチ”と名付け、効率の悪い買い物の仕方に不満を漏らした。そして、自身がケチな理由を中村は「両親の育て方」と説明。子どもの頃、旅行では父・中村芝翫ら大人たちがグリーン車に乗る一方で、自分たち兄弟は普通車に乗車。同年代の歌舞伎役者たちがグリーン車に乗る中でも、自分たち兄弟だけは普通車だったそうで、「すごく悔しかった」と回想。そのため、「初めて仕事でグリーン車をもらったときは、死ぬほどうれしかったんです」と感激。その際、母・三田寛子から「幸せの“のりしろ”を取っておきたかった」と言われたことを明かすと、スタジオ中が感動に包まれた。しかし、さんまから、能條が自分のお金でコンビニ商品を買うことはいいのでは、と指摘されると、「そこは男として払いたいんですけど、ケチもあって」と複雑な心境を口にしていた。