GENERATIONS、新作ライブ映像作品より全7曲の映像を順次公開！第1弾は「PAINT」
GENERATIONSが、2025年に全国8都市14公演にて開催したアリーナツアーの模様を収録したライブBlu-ray＆DVD『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』を3月10日に発売。
本作から7曲のライブ映像がYouTubeで順次公開されることが発表された。
■第2弾以降はメンバー6名がそれぞれプロデュースした楽曲が順次公開
その第1弾として2月11日21時に、2025年にリリースされたアルバム『6IX PIECE』のリード曲にもなった「PAINT」の映像を公開。以降、メンバー6名がそれぞれプロデュースした楽曲が順次公開される。
なお、今回の発表にあわせてライブBlu-ray＆DVD『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』のジャケット写真も解禁となった。
＜ライブ映像公開予定＞
2月11日（水) 21:00 PAINT
2月13日（金) 21:00 Two Steps back
2月15日（日) 21:00 True or Doubt
2月17日（火) 21:00 気づいたことは
2月19日（木) 21:00 Magic Hour
2月21日（土) 21:00 MY GENERATION
2月23日（月) 21:00 Summer Vacation
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
Blu-ray＆DVD『GENERATIONS：The Documentary』
2026.03.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「本心」
2026.03.10 ON SALE
Blu-ray＆DVD『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』
■関連リンク
GENERSTIONS OFFICIAL YouTube
https://www.youtube.com/user/ldhgenerations
GENERATIONS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/37