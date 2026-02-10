俳優の神木隆之介（32）が一般女性と結婚したことが10日、分かった。所属事務所が公式サイトで「このたび、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と発表した。

神木はサイトを通じ声明を発表。「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と決意を新たにした。

これを受けXでは「神木くん」「神木隆之介」「神木きゅん」「神木さん」「一般の方」などが続々とトレンド入り。

ファンからは「おめでとうございます！！！ロス！！！」「大ロスです！！！！！！！うわーん 泣かせてくれー！！！」「ファンとしては幸せになってほしい…！でもロスになりそう…」「どんな徳を積んだら神木隆之介くんと一緒になれるんだ」「しばらく私に優しくしてください、ハッピーだけどロスなので」「明日は寝込む」「嬉しい気持ちと共に神木ロスの俺」とうれしい悲鳴が上がった。