2月8日、俳優・佐藤健が、自身のTikTokを更新。韓国の人気K-POPグループ・TWICEのメンバー3人によるユニット「MISAMO」との共演動画を公開し、注目が集まっている。

佐藤は、MISAMOが2月4日にリリースした日本1stアルバム『PLAY』の視聴用メドレー映像に出演し、思いがけないコラボとして反響を呼んでいた。さらに佐藤は、TikTokで撮影の舞台裏を披露した。

「動画の冒頭では、韓国に到着したばかりの佐藤さんが登場し、『頑張ります！』とガッツポーズ。その後、白いレースのシャツと黒いパンツにブーツ、花やチェーンがあしらわれた華やかなハットという衣装で登場し、MISAMOの3人と握手していました。

ここでファンの視線を釘付けにしたのが、両者の間の予想外の身長差でした。MISAMOのメンバーの身長は、163〜165cmと、女性としては高いほうです。一方、佐藤さんの身長は170cmで、基本的にそれほど差が大きくないはずなんです。しかし、映像で見ると、佐藤さんが異様に大きく見えると、X上でここ数日話題を集めていました」（芸能担当記者）

Xでは、両者の身長差に対するツッコミが各所であがっている。

《佐藤健さんの身長がMISAMOと比べてすごく大きく見えるのは錯覚ですか？？wwww》

《え、佐藤健さんってこんなにデカイん？笑 MISAMOも背高い方なのに》

ただ、映像をよく見ると、MISAMOのメンバーはMVでは厚底のヒールを履いていたが、挨拶のタイミングではぺたんこの靴を履いていた。それに対し、佐藤はMVでも見せたヒール付きのブーツを着用。高さのあるハットもあいまって、かなりの身長差に見えていたようだ。

「比較対象がMISAMOのメンバーたちだったのも、余計に注目を集めたのかもしれません。K-POPの世界では、ガールズグループの場合、160cm台後半が平均身長といわれており、170cm以上と高身長のメンバーもザラにいます。MISAMOは160cm半ばで、日本の音楽番組に出演した時には、日本のアイドルグループと比べ、身長の高さが目立っていました。そうしたイメージがあっただけに、佐藤さんとの身長差に驚いた人が多かったようです」（同上）

大物たちの身長差には、そんなカラクリがあったのだ。