南海キャンディーズ山里亮太が、2月10日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）で、片山さつき財務相にインタビューをおこない、その内容が好評だという。

「この日、山里さんは片山財務相を訪ね、自民党が公約に掲げる『食料品の消費税2年間ゼロ』について、『具体的にいつなのか?』と質問しました。これに対し片山氏は『いつかはいま、言える状態にない』と明言を避けつつも『一国の総理が検討を加速すると言ったのだから、そういう状態が起きるために、がんばるということですね』と答えていました」（スポーツ紙記者）

ちなみに高市早苗首相は10日、財源など「夏前には中間取りまとめをおこないたい」という意向を示したことが分かっている。

「この後も山里さんは、日本の財務状況について『依然、厳しいものの、日本の経済が伸びたので旦那さんの収入も伸びた』という片山氏の主張に対し、『街でインタビューすると、賃金が上がったと感じることがない』と、庶民の暮らしの現実をぶつけ、中小企業が賃金を上げられない理由のひとつとして、社会保険料まで含めた人件費が増えていることを指摘していました」（同前）

丁寧ながらも、しつこく具体的な質問を繰り返し、食い下がる山里。インタビューは大好評だった。

「片山氏の受け答えはこれまでどおりでしたが、山里さんがこのインタビューのために、いかに勉強して準備してきたか、誠意と真面目さが伝わると評判でした」（同前）

Xでは

《山里さんの質問すっごい分かりやすかった》

《高齢者の医療費削減など聞きにくい内容をしっかり聞いてくれていた》

など、高評価が相次ぎ、さらには

《一昨日の高市総理と太田光のインタビューとは大違い》

と、爆笑問題・太田光の言動と比較する声も見られた。

「太田さんは2月8日放送の『選挙の日2026』（TBS系）の中で、『食料品の消費税2年間ゼロ』について、高市首相に対し『もしできなかった場合、高市総理はどういう風に責任をとるんでしょうか?』と直球の質問をしました。

これを聞いた高市首相の表情は曇り、『できなかった場合とか、暗い話しないでください』と憤慨する様子を見せました。それでも追及されると『なんか意地悪やなぁ、最初からできへんと決めつけんといてください』と、ピリついた空気となりました」（芸能担当記者）

山里と太田の違いについて、放送作家はこう語る。

「高市首相と中継をつなぐ前、太田さんは、もともと日本の防衛について聞こうと思っていたが、消費税のことについても聞きたくなってきた、といった趣旨の発言をしています。つまりは、その場で関心を持ったことに引っ張られ、考えがまとまらないまま『責任論』まで聞いてしまったようです。もちろん、あえて挑発的な質問をすることで“本音”を引き出すのもテクニックのひとつでしょうが、聞き方に批判が集まってしまいました」

『DayDay.』開始当初は、政治の話題にピンボケな発言をすることも多かった山里。だからこそ勉強し、入念に準備したことで評価を勝ち得たようだ。