米倉涼子、『エンジェルフライトTHE MOVIE』イベントに登場 遠藤憲一の言葉に瞳を潤ませる
俳優の米倉涼子、松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優、遠藤憲一が10日、都内で開催されたPrime Original映画『エンジェルフライトTHE MOVIE』完成披露試写会に出席。麻薬取締法違反などの容疑で書類送検され不起訴処分となっていた米倉は「こうやってここにいられることに感謝しております」と語り、遠藤からの優しい言葉に瞳を潤ませる姿も見せた。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙ぐむ米倉涼子
本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を実写化し、2023年3月に配信された連続ドラマの続編。国境を越えて故人をご遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士・伊沢那美（米倉）と、「エンジェルハース」の社員たちが織りなす感動のドラマを描く。
冒頭で米倉は「本日はご来場いただき本当にありがとうございます。そして本日、こうやって板の上に立たせていただいているのも、ファンの方々の熱い思いと、全ての関係者の方々の手厚いサポートのおかげで、こうやってここにいられることに感謝しております。そして何より、こうやって久しぶりに『エンジェルハース』の皆さんと一緒に登壇できていることを、本当に感謝して嬉しく思っています。今日はどうぞよろしくお願いします」とコメント。
エンジェルハースの会長・柏木史郎を演じている遠藤は「涼子ちゃんよかったね！」と笑顔を見せて、米倉は優しい気遣いに涙を浮かべながら声を詰まらせた。さらに、遠藤は「涼子ちゃん元気です！」と米倉の手を取って会場を盛り上げた。
改めて現在の心境を聞かれた米倉は「ドラマシリーズから何年か経ちましたけれども、こうやって作者・監督をはじめ、スタッフの皆さん、豪勢な出演者の皆さん、そして私たち『エンジェルハース』のみんなと一緒に、心を一つにして、思い一つ一つを組み込んだ作品になっています」としたうえで「（無事に）配信ができて、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます」と感謝の気持ちを語った。
Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は、Prime Videoにて2月13日より世界独占配信。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙ぐむ米倉涼子
本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を実写化し、2023年3月に配信された連続ドラマの続編。国境を越えて故人をご遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士・伊沢那美（米倉）と、「エンジェルハース」の社員たちが織りなす感動のドラマを描く。
エンジェルハースの会長・柏木史郎を演じている遠藤は「涼子ちゃんよかったね！」と笑顔を見せて、米倉は優しい気遣いに涙を浮かべながら声を詰まらせた。さらに、遠藤は「涼子ちゃん元気です！」と米倉の手を取って会場を盛り上げた。
改めて現在の心境を聞かれた米倉は「ドラマシリーズから何年か経ちましたけれども、こうやって作者・監督をはじめ、スタッフの皆さん、豪勢な出演者の皆さん、そして私たち『エンジェルハース』のみんなと一緒に、心を一つにして、思い一つ一つを組み込んだ作品になっています」としたうえで「（無事に）配信ができて、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます」と感謝の気持ちを語った。
Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』は、Prime Videoにて2月13日より世界独占配信。