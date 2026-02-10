スノーボード男子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで、銅メダルを獲得した前回王者の21歳スー・イーミン（中国）が自身のSNSを更新。熱戦から一夜、投稿には金＆銀メダルを獲得した日本勢への友情が記されていた。

スノーボード男子ビッグエアは、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が金、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得。競技後の表彰台では銅メダルのスー・イーミンが、木村の頭に手を置き、笑顔で引き寄せながら祝福。国境を越えた心温まる行動が話題になった。

熱戦から一夜明けた日本時間9日、スー・イーミンはインスタグラムを更新。投稿の1枚目には銅メダルを首から提げた自身のイラスト画像が添えられ、文面には「五輪銅メダル 遂に五輪で全色のメダルを獲得した」「全力を尽くし、全てのトリックを成功させたことを、心から誇りに思う。完璧なパフォーマンスではなかったけど、だからこそ挑戦し続けるんだ」などと喜びの声を記した。

さらに、共に表彰台へ上がった木村、木俣の日本勢へ「キラ・キムラとリョウマ・キマタへ、本当におめでとう。僕たちは互いに努力を重ね、引っ張り合ってきた。2人と日本スノーボードチームが金メダルと銀メダルを獲得したことを誇りに思う」と祝福。

木村の頭に手を当て祝福した1枚や表彰台での3ショットなどを添えつつ「スポーツよりも大切なことがある。僕たちは結果だけを求めてここにいるわけではないんだ。このスポーツの美しさを世界に伝え、人々に刺激を与え、各国の人々と愛を共有すること。それこそが本当に大切なことだ」と、国境を越えた友情をつづった。

他国のライバル選手へ敬意と友情を示したスー・イーミン。心温まる振る舞いにコメント欄には「君を心から尊敬するよ」「君は最高だ」「本当に偉大なアスリートだ！！」「よく言った！」「五輪が大好きな理由だ」「あなたは唯一尊敬できる中国人よ」と喝采が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）