◆アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）２０２５―２６ ▽１次リーグ第７戦（１０日・エディオンピースウィング広島）

広島がＪＤＴ（マレーシア）を２―１の逆転で下し、勝ち点を１４に伸ばしてリーグステージ突破を決めた。

広島は前半３分、バックパスを奪われ、昨季長崎とＦＣ東京でプレーしたＦＷマルコス・ギリェルメに先制点を許した。その後、前半１６分にＪＤＴの選手がゴールライン上でハンドの反則を犯して一発退場。これで得たＰＫを湘南から新加入したＦＷ鈴木章斗が落ち着いて決め、同点とした。

１―１で迎えた後半２分、ＦＷ前田直輝のＦＫを鈴木が頭で合わせ、決勝点となった。

ＭＦ川辺駿は試合後、フラッシュインタビューで「自分たちで難しい入りをしてしまった。相手が退場してからは攻めづらさもあったが、何とか勝ち点３を取れて良かった。セットプレーを含めて勝ち切れたのは良かった」と総括。「上に行けることが決まったので、次はリーグ戦に集中したい。開幕してから公式戦で２連勝できているので、この流れを続けていきたい」と先を見据えた。