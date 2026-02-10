【藤森由香の目】

ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルに輝き、初出場だった前回大会の銅に続いて２大会連続でメダルを獲得した。

鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。

村瀬は集中できていた

村瀬は金メダルを取れる実力を持つ中、自信を持って五輪に挑み、力をしっかり出し切った。昨季の世界選手権を制した際にコーチが「メンタルコントロールを覚えたら最強になる」と話していた。北京大会銅メダル後、力を発揮しきれない時もあったが、集中できていた。

全ての技をこれほど高い精度でこなせるのは彼女しかいないだろう。金メダルを決定づけた３回目は、縦３回転、横４回転の大技を非の打ち所がない完成度で決めた。グラブの仕方、グラブをしていない方の手まで意識しながら高難度の技を出せるのは、女子ではなかなかいないと感じた。

今後は追われる立場になるが、村瀬はいつまでも挑戦者であり続ける気がする。守るより、もっと上を目指す精神、姿勢を感じる。

日本女子勢最年少の鈴木は、レベルの高い中で内容のある６位。素晴らしいランを見せた。９位の深田は世界トップクラスの技術を持っている。初の五輪の経験が必ず今後に生きる。岩渕はメダル争いに絡む力のある選手。１１位に終わったが、スロープスタイルで良さを存分に出してほしい。

スノーボードのビッグエアは男子が金、銀で女子も金。日本の底上げが見られた。メダルを狙える実力の選手がまだまだいる。これからの成長が本当に楽しみだ。（トリノ、バンクーバー、ソチ、平昌五輪代表）