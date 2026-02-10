女優でタレントの宮城弥生（19）が10日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期、後8・00）にゲストとして生出演。兄であるオリックス・宮城大弥投手（24）の結婚相手について印象を語った。

この日は巨人ファンの宮崎瑠依（42）、阪神ファンの笹木かおり（35）、中日ファンの百道あん（26）、日本ハムファンの宮崎美穂（32）、中日＆西武ファンの吉田恵美（27）にオリックスファンの宮城と女性ばかり6人が集結。同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間のオンエアとなった。

弥生は今後キャンプ取材に行く予定があるというが、オリックスなのか侍ジャパンなのかは未定だそうで「グッズ的にいったらオリックスのほうがいっぱいあるかなと思うんですけど。けど、お兄ちゃん見たいな、代表見たいなっていうのもあります」と複雑な胸中を明かした。

そして、煙山アナから見たいところを聞かれると「やっぱりお兄ちゃんである宮城投手もそうですけど、曽谷投手と若月選手のWBCメンバーは見たいなって。オリックスのキャンプに行くならその3人見たいなって思ってたんですけど、WBCのほうのキャンプならもう全部が注目なのかなって思いました」と語った。

煙山アナから「お兄ちゃんからグッズがいっぱい届いたみたいですね」と声掛けされると「そうなんです。お兄ちゃんから初めてグッズが今年送られてきて」とうれしそう。

煙山アナがここで「それはあの…結婚もされて…」と1月10日に同郷・沖縄出身の一般女性と結婚したことを発表したばかりの大弥に心境の変化があったのでは？と指摘されると、共演者たちからは一斉に「おめでとうございます」の声が上がった。

そして、煙山アナの「会いました？」に「会いました、会いました。年末年始に」と弥生。「個人情報出ないぐらいの感じでどんな方ですか？」と義姉について聞かれると「可愛らしくて、ふわふわしてて、ピアノが上手な方です」とうれしそうな声で明かしていた。

弥生は昨年9月20日の同番組で「聞いてほしいんですけど」と切り出し、「お兄ちゃんからこの前LINEが来て。“次いつ大阪来る？”って聞かれて。その時ちょうど向かってて。“今向かってるよ”って言ったら“今回は登板日近いからまた今度な”って言われて。“なんで？”って聞いたら返信なかったんですけど…それに対しては。でも、そのあとに来たのが“次、大阪来た時にご飯連れてくわ”って言われて…」と困惑気味に報告。「人生で、今までお兄ちゃんから“ご飯行こ”って言われることなかったんです。ずーっと塩（対応）で。ホント岩塩ぐらいしょっぱくて。なのに…」と困惑まじりの喜びを語っていた。

この時、煙山アナが「何か重要な報告があるかもしれませんよ」とニヤニヤ声でささやくと、スタジオは騒然。弥生自身も「ちょっとドキドキなんですけど」と何か重要な報告があるかもしれないと予想していた。