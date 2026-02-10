ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スノーボード女子ビッグエアの決勝で、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルに輝き、初出場だった前回大会の銅に続いて２大会連続でメダルを獲得した。

鈴木萌々（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（バートン）が１１位だった。

新たな歴史を切り開いた。村瀬はスノーボード日本女子で初の金メダルに輝き、「絶対に金を取りたいと思っていた」と目を潤ませた。７日の男子で木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が金メダルに輝いた。村瀬はメダルを触らせてもらい、「私も取りたい」と決意を新たにしていた。同い年で日本代表でも切磋琢磨（せっさたくま）してきた２人そろっての金に、「みんなで頑張ってきたのでうれしい」と笑顔がはじけた。

表彰台を確定させて迎えた３回目、縦３回転、横４回転の「トリプルコーク１４４０」を決めて逆転に成功した。体を斜めにして縦に回転する難度が高い「コーク」の数少ない使い手だ。挑戦１年目は、約３か月間も徹底練習で習得して以降、コーチと二人三脚で完成度を高めた。他のエアでも回転数を上げやすくなるメリットもあったが、何より「一番格好良い」からお気に入り。滑りの個性に人一倍のこだわりを持つだけに、「絶対に五輪でもコークを跳ぶ」と腹を決めた２度目の舞台で、それを体現してみせた。

「金メダルを１回取ったから終わりじゃない。まだまだ強い気持ちで自分の滑りを発信したい」。もう１種目、「自分の個性を表現できる」というスロープスタイルが控える。また攻めの滑りを見せてくれるのだろう。（小沢理貴）