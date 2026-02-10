2月10日、倖田來未がInstagramを更新した。

2月3日開催の「超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026」DAY1に出演した倖田。

この日の投稿では、「ギーツ様とのtrust last」「ギーツポーズキッス！ 感無量！」「(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 AG・東映」「 #超英雄祭 #仮面ライダー #横浜アリーナ」などと綴ると、仮面ライダーギーツと共にステージに立つ姿や、一緒に“ギーツポーズ”をする2ショットなどを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「カッコよすぎ」「大好物すぎて感無量」「ギーツ様とのツーショ待ってました」「最高」「ギーツに負けないオーラ放ってる！」といった反響が集まっていた。

昨年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。現在はバンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を開催中で、次回公演は2月22日にホテル日航金沢にて開催予定となっている。

