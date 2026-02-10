ÉðÆ£²Åµª¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°µ´¬¤Î·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡²÷¾¡¤Î¿À¸Í¤ÏACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼ó°Ì¸Ç¤á¤ËÀ®¸ù
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè7Àá¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ÈFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤«¤é³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î6»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¿À¸Í¤Ï4¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö13¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼ó°Ì¤ò²÷ÁöÃæ¡£Á°Àá¤ÏÀ®ÅÔÍÖ¾ëÂµå¶æ³ÚÉô¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢½ªÈ×¤ÎPK¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤ÇÔÀï¤òÌÈ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼ó°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥ÙÂÎÀ©2ÀïÌÜ¤Ç5°ÌFC¥½¥¦¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¡¢24Ê¬¤Ë¿À¸Í¤Ë·èÄêµ¡¡£ÉðÆ£²Åµª¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¶¿²ÈÍ§ÂÀ¤¬¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ËÈô¤Ð¤º¡£38Ê¬¤Ë¤ÏFK¤«¤é¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ä¿À¸Í¥Ú¡¼¥¹¤Ç»þ´Ö¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤ÏÇË¤ì¤º¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¿À¸Í¤Ï¡¢¸åÈ¾¤«¤éßÀùõ·òÅÍ¡¢66Ê¬¤Ë¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤òÅêÆþ¤·¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÂÇ³«¤ò»î¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È69Ê¬¡¢ÉðÆ£¤¬¼«¿Ø¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢Å¨¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¡£ÉðÆ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê¥´¡¼¥ë¡£¿À¸Í¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë73Ê¬¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤ÎÍî¤·¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¼ò°æ¹âÆÁ¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¿À¸Í¤¬ACLE¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤È¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡2¡Ý0¡¡FC¥½¥¦¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡ÉðÆ£²Åµª¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
2¡Ý0¡¡73Ê¬¡¡¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
