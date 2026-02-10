¿·²ÃÆþ¡¦ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¹Åç¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë·âÇË¤ÇACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤¬·èÄê
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè7Àá¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤«¤é³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î6»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¹Åç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Î3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆÍÇË¤Ï¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTÂè1Àá¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤Ç¤Ï¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ëÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢2026Ç¯¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£3Ê¬¡¢»³ùõÂçÃÏ¤ÎGK¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤¬È¿±þ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â16Ê¬¡¢¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Î¥Û¥Ê¥¿¥ó¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥Ï¥ó¥É¤òÈÈ¤·¡¢1È¯Âà¾ì¡£¹Åç¤Ï¿ôÅªÍÍø¤«¤ÄPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎPK¤òÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤ê¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¥Ú¡¼¥¹¤Ç»þ´Ö¤¬¿Ê¤ß¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢44Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¹Åç¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¡¢1¡Ý1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê47Ê¬¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±¤Î±Ô¤¤FK¤ËÎëÌÚ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¹Åç¤¬¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç1ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Ë2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Ï¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡
¡¡¿ôÅªÍÍø¤òÀ¸¤«¤¹¹Åç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö14¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¤½¤ì¤¾ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡2¡Ý1¡¡¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡3Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¡Ê¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ë
1¡Ý1¡¡18Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡ÊPK/¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
2¡Ý1¡¡47Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¡¡ºòÇ¯9·î¤«¤é³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î6»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¹Åç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Î3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆÍÇË¤Ï¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTÂè1Àá¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤Ç¤Ï¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ëÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¿Ø¤ò¾¡Íø¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢2026Ç¯¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¥Ú¡¼¥¹¤Ç»þ´Ö¤¬¿Ê¤ß¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢44Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¹Åç¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¡¢1¡Ý1¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê47Ê¬¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±¤Î±Ô¤¤FK¤ËÎëÌÚ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¹Åç¤¬¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç1ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Ë2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Ï¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡
¡¡¿ôÅªÍÍø¤òÀ¸¤«¤¹¹Åç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤¬¡¢3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö14¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Åç¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¤½¤ì¤¾ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡2¡Ý1¡¡¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡3Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¡Ê¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ë
1¡Ý1¡¡18Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡ÊPK/¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
2¡Ý1¡¡47Ê¬¡¡ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¿·²ÃÆþ¤ÎÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬¸ø¼°Àï2Ï¢È¯¡ª
¿·¤¿¤Ê»ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼🟣— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 10, 2026
ÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬PK¤òÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡ª
¿·¥¨¡¼¥¹¤Î¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡ª
🏆ACL¥¨¥ê¡¼¥ÈÂè7Àá
🆚¹Åç¡ß¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë
📺DAZN¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ #ACLElite #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/dDdnDFOZUW