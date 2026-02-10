ユヴェントスがMFマッケニーとの契約を3年間延長か 今季は公式戦33試合7ゴール4アシスト
ユヴェントスは、アメリカ代表MFウェストン・マッケニーとの契約を3年間延長するため、クラブ内部で協議を進めているようだ。10日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。
現在27歳のマッケニーは、2020年9月にシャルケからユヴェントスにレンタル移籍すると、2021年7月に完全移籍に移行。その後はリーズへのレンタル移籍を経験しつつ、ユヴェントスの主力選手へと成長した。
今季は様々なポジションを任されながら、公式戦33試合で7ゴール4アシストを記録。一方で、現行の契約は2026年6月で満了を迎える。
スキーラ氏によると、ルチアーノ・スパレッティ監督はマッケニーを重要な存在として考えているとのこと。また、複数のクラブから関心を寄せられていることもあり、ユヴェントスは2029年6月までの3年間の契約延長と、年俸を約400万ユーロ（約7億4000万円）まで引き上げるという条件でオファーを提示する見通しだという。
現在27歳のマッケニーは、2020年9月にシャルケからユヴェントスにレンタル移籍すると、2021年7月に完全移籍に移行。その後はリーズへのレンタル移籍を経験しつつ、ユヴェントスの主力選手へと成長した。
スキーラ氏によると、ルチアーノ・スパレッティ監督はマッケニーを重要な存在として考えているとのこと。また、複数のクラブから関心を寄せられていることもあり、ユヴェントスは2029年6月までの3年間の契約延長と、年俸を約400万ユーロ（約7億4000万円）まで引き上げるという条件でオファーを提示する見通しだという。