武藤嘉紀の超ドリブル弾、酒井高徳の鮮烈フィニッシュ。神戸がホームでFCソウルを２−０撃破、グループ首位を堅持【ACLE】
アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節が２月10日に開催。勝点13でグループ首位の神戸は、神戸市御崎公園球技場でFCソウル（韓国）と対戦した。
開始10分に扇原貴宏が負傷交代、14分に武藤嘉紀がネットを揺らすも、直前のプレーでオフサイドが認められて得点は無効に。いくつかのアクシデントがあった前半はスコアレスで終える。
迎えた後半、69分に均衡を破る。自陣でキープした武藤がドリブルで前進し、そのまま敵陣ボックス内に進入して右足を思い切り振り抜く。強烈な一撃を叩き込んだ。
さらに73分に追加点を奪取。右サイドからの攻撃で、最後は井手口陽介の丁寧なラストパスに酒井高徳が反応し、正確にコントロールされた左足シュートでネットを揺らした。
試合はそのまま２−０でタイムアップ。５勝目を挙げた神戸が首位の座を堅持した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】武藤が！ 高徳が！ 神戸が圧巻２発でFCソウルに快勝！
