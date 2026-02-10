2026年冬ドラマ出演の「かわいいと思う女性俳優」ランキング！ 2位「浜辺美波」、圧倒的な1位は？
現在、さまざまな冬ドラマが放送され、視聴者を楽しませています。作品には、数多くの俳優が出演して、心に残る演技を披露しているところです。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では、2026年の冬ドラマに出演している「女性俳優」に注目したランキング作成しています。
若手からベテランまで、人気の高い女性俳優が冬ドラマに出演中です。それでは、「『2026年』冬ドラマ出演のかわいいと思う女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する浜辺美波さんです。仲野太賀さんが主演を務める『豊臣兄弟！』で、浜辺さんは後に豊臣秀吉の正妻となる寧々を演じています。
これまで数多くのドラマや映画に出演し、2026年2月6日からは映画『ほどなく、お別れです』が公開予定となる人気の浜辺さん。『豊臣兄弟！』で演じる寧々は、負けず嫌いの性格で芯の強い女性としてファンも多い歴史上の人物です。演技力の高い浜辺さんが魅力的に演じ、ツンデレのかわいらしいキャラクターとして支持を集めています。
回答者からは、「いつの時代のドラマでも常に光っていると思う」（50代男性／東京都）、「透明感のある雰囲気と自然な笑顔が印象的で、かわいいと感じる瞬間がとても多い」（20代女性／滋賀県）、「とにかくかわいいです。ずっと見ていて飽きません」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務める橋本環奈さんです。月9初主演の橋本さんは、ヤンキーだった過去を持つ脳神経外科医・田上湖音波を担当。医者になってもヤンキーマインドが抜けない湖音波を、コミカルに演じて人気を集めています。
そんな湖音波は、親友の事故死をきっかけに猛勉強して医者になった「元ヤン」ドクター。ビジュアルのよい橋本さんは、ヤンキー時代のド派手なファッションやメイクも似合い、まさにハマり役だと言えるでしょう。
回答者からは、「表情が豊かで明るく、コミカルなシーンでも自然なかわいらしさが際立っていました」（20代男性／新潟県）、「目や表情がキラキラしていてかわいい」（40代女性／神奈川県）、「ヤンキー口調なのにかわいいのは橋本環奈だからだと思う」（30代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
