シンガーソングライターのtuki.さんは2月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。セーラー服を着用した姿の自身の等身大パネルとのショットを披露し、反響を呼んでいます。

【写真】tuki.のセーラー服姿

「素顔不明な人の顔はめパネルとか前代未聞やろ」

tuki.さんは「tuki.顔ハメ等身大パネルできた　武道館に置いとくから見つけてね　初ライブ楽しみだーーーーー　#tuki #武道館 #承認欲求爆発」と投稿。11日に東京・日本武道館で開催予定のライブ「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」を告知しています。掲載している写真はtuki.さんが自身の等身大だという記念撮影用ボードと写ったもの。顔出しはしていないものの、セーラー服を着用し美しい脚が見えています。

ファンからは「身長いくつ？」「スタイル良すぎる」「ほっそ!!」「ぜったいかわいいやん」や「tuki.ちゃんになれるのか」「等身大！？」「素顔不明な人の顔はめパネルとか前代未聞やろ」といった声が寄せられました。

「16歳って可能性の塊なんだなって」

9日には「tuki.の武道館のグッズのシークレットの発表です」とつづり、グッズのTシャツを着用した姿を公開したtuki.さん。ファンからは「なに着てもずっとかわいいやん」「16歳って可能性の塊なんだなって」といった反響が寄せられました。11日のライブが楽しみですね。

(文:堀井 ユウ)