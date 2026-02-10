「#承認要求爆発」tuki.、美脚際立つ等身大パネルとのショットを披露！ 「スタイル良すぎる」「ほっそ!!」
シンガーソングライターのtuki.さんは2月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。セーラー服を着用した姿の自身の等身大パネルとのショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】tuki.のセーラー服姿
ファンからは「身長いくつ？」「スタイル良すぎる」「ほっそ!!」「ぜったいかわいいやん」や「tuki.ちゃんになれるのか」「等身大！？」「素顔不明な人の顔はめパネルとか前代未聞やろ」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】tuki.のセーラー服姿
「素顔不明な人の顔はめパネルとか前代未聞やろ」tuki.さんは「tuki.顔ハメ等身大パネルできた 武道館に置いとくから見つけてね 初ライブ楽しみだーーーーー #tuki #武道館 #承認欲求爆発」と投稿。11日に東京・日本武道館で開催予定のライブ「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」を告知しています。掲載している写真はtuki.さんが自身の等身大だという記念撮影用ボードと写ったもの。顔出しはしていないものの、セーラー服を着用し美しい脚が見えています。
「16歳って可能性の塊なんだなって」9日には「tuki.の武道館のグッズのシークレットの発表です」とつづり、グッズのTシャツを着用した姿を公開したtuki.さん。ファンからは「なに着てもずっとかわいいやん」「16歳って可能性の塊なんだなって」といった反響が寄せられました。11日のライブが楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)