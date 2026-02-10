読むのが難しいと思う「香川県の自治体」ランキング！ 2位「土庄町」を抑えた1位は？【2026年調査】
「なぜこの漢字でこう読むのか」という疑問を抱かせる難読地名は、その地域の成り立ちを知るための最も身近なミステリーといえるかもしれません。パズルを解くような感覚で読み方を推測してみても、正解を知ればその意外性に驚かされるケースが少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「香川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「聞いたことがなかったため」（40代男性／愛知県）、「簡単そうに見えて特殊な読み方をする地名だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「読み方が独特と思うから」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「意外と読めない地名だから」（40代男性／東京都）、「知っていれば読めるだろうが、知らなければ首を傾げたくなる字面のような気がする気がする」（40代女性／東京都）、「字は簡単だがあまり見ない組み合わせだから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：土庄町／61票土庄町（とのしょうちょう）は、瀬戸内海に浮かぶ小豆島の北西部に位置する町です。潮が引くと現れる砂の道「エンジェルロード」や、ギネス記録にも認定された世界一狭い「土渕海峡」などの観光名所が有名。日常的な漢字を使っていますが、読み方は特殊です。
1位：多度津町／74票第1位に選ばれたのは多度津町（たどつちょう）でした。香川県の中西部に位置し、古くから海上交通の要衝として栄えた港町です。また、四国で初めて鉄道が敷かれた「鉄道発祥の地」としても知られています。漢字三文字の構成が、県外の人にとっては読み方の迷いどころとなったようです。
