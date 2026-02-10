「できてるよね？」元令和の虎出演社長、秘書との密着ショットが話題に！「こりゃもう付き合ってんな…」
YouTube「令和の虎CHANNEL」に出演していた実業家の“竹之内社長”こと竹之内教博さんは2月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。秘書との密着ショットを公開し、話題となっています。
【写真】竹之内社長＆秘書の密着ショット
この投稿には「できてるよね？」「こりゃもう付き合ってんな…」「楽しそうですね」「めちゃくちゃ良い画像ですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】竹之内社長＆秘書の密着ショット
「ひしょといっしょ」竹之内さんは「ひしょといっしょ」とつづり、2枚の写真を投稿。竹之内さんが女性秘書をおんぶしています。仲良く密着する姿は、上司と部下というよりカップルのようです。
桑田龍征さん「きっっっしょ」実業家の桑田龍征さんは、竹之内さんの投稿を引用し「きっっっしょ」とコメント。それに対し、竹之内さんは「私の組織の左腕なんで」と返信しています。このやりとりには「お互い様ですやん！」「ブーメランですよ笑」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)