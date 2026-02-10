石川県内13の自治体が水の供給を受ける白山市の手取川で10日午後、油が混入しているのが見つかり、石川県は午後7時ごろから水の供給を順次、停止しています。金沢市では少なくともおよそ5700世帯が今後、断水する見通しで、石川県は他の自治体でも節水への協力を呼びかけています。

（おことわり）石川県は10日午後11時半ごろに、水の供給を再開すると発表しました。以下は午後10時半時点の情報です。

石川県土木部によりますと、10日午後1時ごろ、手取川ダムを水源とする白山市の鶴来浄水場にある水質計から油が検知されたということです。

13市町で給水制限の可能性

石川県では加賀市から七尾市にかけての13の市町が手取川から水の供給を受けていて、県は午後7時ごろから、20か所の供給点で順次、水の供給を止める作業を行っています。油が混入した原因は分かっておらず、供給再開の見通しは立っていません。今後、給水制限が実施される可能性があり、県は節水への協力を呼びかけています。

手取川からの水の供給を受けているのは、加賀市、小松市、能美市、白山市、野々市市、金沢市、津幡町、内灘町、かほく市、宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市です。

金沢市 午後11時から5700世帯で断水へ

金沢市企業局によりますと、手取川からの水の供給を受ける金沢市南部のおよそ5700世帯で、10日午後11時から断水するということです。

金沢市によりますと、断水する可能性があるのは、大額町、大額1丁目、大額2丁目、大額3丁目、しじま台1丁目、しじま台2丁目、四十万町、四十万3丁目、四十万4丁目、四十万5丁目、四十万6丁目、三十刈町、高尾町、高尾1丁目、高尾台1丁目(一部)、高尾南1丁目、高尾南2丁目、額新保2丁目、額新保3丁目（一部）、額乙丸、額谷1丁目、額谷2丁目、額谷3丁目、額谷町、光が丘2丁目（一部）、光が丘3丁目、南四十万1丁目、南四十万2丁目、南四十万3丁目です。

市は額小学校と四十万小学校に仮設の水槽を設置することにしています。

断水の可能性 白山市・小松市でも

白山市では山島台ニュータウン、鶴来地域、鳥越地域（一部）で断水が発生する可能性があります。

小松市は、給水制限の影響を避けるため、別の水源への切り替えを進めていて、切り替え作業中に水に濁りが生じる可能性があるとしています。トイレなどの生活用水として使用することは可能ですが、飲用水としては使用できません。

影響があるのは、苗代校下、蓮代寺校下、向本折校下、今江校下、串校下、日末校下、金野校下、西尾校下、波佐谷校下、符津校下、木場校下、粟津校下、那谷校下、矢田野校下、月津校下です。

一方、野々市市は給水制限や断水の予定はなく、通常通り水を利用できるとしています。