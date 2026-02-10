俳優の神木隆之介（32）が10日に所属事務所公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。最近は人気若手俳優の結婚報告が相次ぎ、列島は祝福ムードに包まれている。

サイトでは本人の声明も発表。「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」とした。

神木は1993年生まれ、2歳から子役として活躍。2005年に映画「妖怪大戦争」で主演を務め、第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。映画では「桐島、部活やめるってよ」「バクマン。」「ゴジラ-1.0」、ドラマでは23年NHK連続テレビ小説「らんまん」や24年TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」などで主演を務めた。「千と千尋の神隠し」「君の名は。」では声優としても活躍した。25年には芸能生活30周年を迎えていた。

元日には本郷奏多（35）がスタッフ公式Xを通じて一般女性との結婚を発表。「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります」とコメントした。

高杉真宙（29）は昨年12月23日、女優の波瑠（34）との結婚を双方のSNSで発表。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と明かしていた。