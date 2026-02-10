當真あみ、膝上スカートからスラリ美脚輝く リボン纏いフェミニンな装い【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の當真あみが2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】19歳人気女優、圧巻の脚線美披露
當真は、グリーンとブルーのチェック柄のボウブラウスに黒のカーゴスカートを合わせた装いで登場。スカートからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。コーディネートのお気に入りポイントを問われると「アームのカバーのバックだったり、色味が可愛い衣装が印象的で。あとは、いろんな場所にリボンがあって、それがすごく可愛くてお気に入りです」とコメント。また、「このシガールというシリーズのバックなのですが、ディオールのロゴが入っていて、遊び心のあるバックになっています」とピンクのクラッチバックがお気に入りだと明かした。
また、「ディオール バンブーパビリオン」は夢のような壮麗な空間であることから、當真が思い描く“これからの夢”を問われると、「俳優として世界中の才能を持った作り手のみなさんと、夢を目指せたらいいなと思います」と俳優業への意気込みを語った。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
