【写真特集】山下智久・横浜流星・新木優子ら「ディオール バンブーパビリオン」に豪華集結
【モデルプレス＝2026/02/10】2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールが開催された。山下智久・横浜流星・新木優子ら、豪華セレブリティがフォトコールに出席した。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木、横浜、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下のほか、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊といった豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
