【30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]】 7月 発売予定 価格：2,200円 【30MS オプションパーツセット29（アクションウエアβ）[カラーB]】 8月 発売予定 価格：2,420円 【30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC]】 9月 発売予定 価格：2,200円 【30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツS[カラーC]】 9月 発売予定 価格：1,650円 【30MS MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用3】 7月 発売予定 価格：660円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]」を7月に発売する。価格は2,200円。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、学生服をモチーフにしたボディパーツとなっており、鞄や靴、スカートなどもこだわりの造形となっている。

また本製品以外にも、「30MS オプションパーツセット29（アクションウエアβ）[カラーB]」や「30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC]」、「30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツS[カラーC]」、「30MS MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用3」なども発表された。

「30MS オプションボディパーツ タイプSU01[カラーA]」

「30MS オプションパーツセット29（アクションウエアβ）[カラーB]」

「30MS オプションボディパーツ タイプMG01[カラーC]」

「30MS オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツS[カラーC]」

「30MS MINUTES SISTERS 水転写式デカール 汎用3」

【第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)BANDAI SPIRITS 2021