BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 島村卯月 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を7月に発売する。価格は5,060円。

本製品は、「アイドルマスター」シリーズとBANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のコラボレーションより、「アイドルマスターシンデレラガールズ」に登場する「島村卯月」を「30MS」のフォーマットでプラモデル化したもの。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」の姿を再現している。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、番組内で試作品を公開した。複雑なヘアスタイルの造形などを確認できる。

また、「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス2[カラーC]」も同時に発表した。新カラーで9月に発売を予定している。価格は2,420円

