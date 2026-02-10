【(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装ver.)】 8月 発売予定 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装ver.)」を発表した。発売は8月を予定しており、価格は5,060円。

本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場する「シールダー/マシュ・キリエライト」を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで商品化したもの。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、ゲーム中で公開されたパラディーンの姿で立体化しており、身体よりも大きな盾のほか、盾は宝具を発動する瞬間の展開ギミックを搭載している。

