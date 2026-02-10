俳優の神木隆之介（３２）が１０日、一般女性と結婚したことを所属事務所の公式サイトを通じて発表した。本人コメントも掲載され「感謝の気持ちでいっぱいです」などとファンへの思いをつづった。

同サイトは「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と電撃発表した。

続けて、神木もコメントを発表。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました」と報告。ファンに向けて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と気持ち新たにつづった。

神木は１９９３年５月１９日生まれの３２歳。９９年のドラマ「グッドニュース」で子役デビューし、一躍、人気者に。０６年「探偵学園Ｑ」ではドラマ初主演。映画「桐島、部活やめるってよ」、「ゴジラ―１．０」などで主演のほか、１６年の大ヒットアニメ映画「君の名は。」などで声優としても活躍している。

◆神木のコメント全文

お世話になっている皆様へ

いつも応援いただきありがとうございます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。

これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。

２０２６年２月１０日 神木隆之介